Unbekannter greift 11-Jährigen an

Überfall auf einen 11-Jährigen in Unterföhring im Landkreis München. Der Junge ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Unterföhring unterwegs gewesen, als der unbekannte Mann ihn im Vorbeifahren vom Rad gestoßen hat, so die Polizei am Donnerstag. Weil sich der Elfjährige im darauffolgenden Gerangel gewehrt hat, ist der Täter den Angaben zufolge unerkannt geflüchtet. Das Kind ist leicht verletzt zu Fuß nach Hause gelaufen. Die Eltern des Jungen haben daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise.

Der Junge hat den Unbekannten wie folgt beschrieben: