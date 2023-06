Unbekannter spricht 9-Jährigen in Poing an

Die Polizei in Poing im Landkreis Ebersberg warnt aktuell vor einem Unbekannten, der Kinder anspricht. Nach ersten Ermittlungen hatte sich der Mann am Mittwoch an einen 9-Jährigen genähert, ihn plötzlich an den Schultern gepackt, zu sich umgedreht und Süßigkeiten angeboten. Laut Polizei soll er den Neunjährigen außerdem gefragt haben, ob er mit zu ihm nach Hause möchte. Dieser hat vollkommen richtig reagiert und ist weggelaufen. Der Junge war am 28.06.23 gegen 16.25 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Hort in der Gladiolenstraße / Margeritenstraße. Die Eltern haben umgehend die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20 Jahre alt

170 – 180 cm groß

dunkelbraune schulterlange, lockige Haare

grünes T-Shirt

leicht gebräunt

spricht Deutsch ohne Akzent

vermutlich Tätowierung auf der linken Schulter.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise – Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sich direkt angesprochen fühlen, werden gebeten, sich bei der Polizei Poing, Tel. 08121/99170, zu melden.