Unbekannter überfällt 19-Jährige

Ein Unbekannter hat in Unterhaching im Landkreis München eine 19-Jährige überfallen und versucht in ein Gebüsch zu zerren. Erst andere Passanten konnten den unbekannten Angreifer in die Flucht schlagen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach einem ca. 50 bis 70-Jährigen Mann mit kräftiger Statur, etwa 1,75 Meter groß, hellhäutig, bekleidet mit grauem T-Shirt, kurzer Hose und Kappe; trug einen dunklen Turnbeutel mit weißem Nike-Logo. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 15, Telefon 089 / 291 00, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.