In Eichenkofen im Landkreis Erding hofft die Polizei auf Hinweise: Dort am Witshaus hat ein unbekannter Täter ein Auto zerkratzt – und zwar überall. Der Schaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Wie die Polizei heute mitgeteilt hat, hatte die Besitzerin ihren grauen Mercedes E-Klasse am Montagabend unversehrt vor das Wirtshaus gestellt. Als sie gegen 1 Uhr nachts wegfahren wollte, war das Auto aber stark zerkratzt – und zwar an der Fahrertür, auf der Motorhaube, dem Dach und auch am Heck.