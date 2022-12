Früher Holztransport, heute Touristenattraktion: Die Passagierfloßfahrten auf der Isar und der Loisach vom Oberland nach München sind jetzt Immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Das hat die UNESCO am Donnerstag entschieden. Die Flößerei sei die siebte Eintragung aus Deutschland in die Liste. „Traditionelle Handwerkstechniken und Bräuche zeigen die Vielfalt unseres Kulturerbes und sind wichtiger Bestandteil unserer Heimat“, so Heimatminister Albert Füracker .