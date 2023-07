Ein schwerer Unfall mit einem Reisebus hat am Nachmittag für eine stundenlange Vollsperrung auf der B23 zwischen Bayern und Tirol gesorgt. Nahe der bayerischen Grenze bei Ehrwald ist ein Autofahrer frontal in einen Reisebus gekracht. Der 19-jährige Fahrer ist noch am Unfallort gestorben. Der Busfahrer und die Reiseleiterin im Bus wurden schwer verletzt. Die restlichen Fahrgäste wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Oberbayerische und Tiroler Rettungskräfte waren gemeinsam im Einsatz.