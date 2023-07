Es sollte eine Mutprobe sein – Zwei 17-Jährige sind am Montag bei einem illegalen Autorennen in München mit gemieteten Autos aufeinander zugefahren und kurz vor dem Zusammenprall ausgewichen. Bis ein Zuschauer dabei angefahren wurde. Mit einem offenen Bruch am Bein wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.