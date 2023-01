Ein Schlittenfahrer ist im Münchner Olympiapark in eine Fußgängerin gerast und hat sie dabei schwer verletzt. Eine Frau hat den Unfall beobachtet und sofort die 112 gerufen. Weil die Einsatzstelle sehr rutschig war, musste die Feuerwehr zur Unterstützung anrücken. Als die Einsatzkräfte am Samstag angerückt sind, haben sie die Trage zu einem Bob umfunktioniert. So konnten sie die Frau sicher den Berg nach unten rutschen lassen. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert.