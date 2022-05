Unfall wegen einer Bierflasche unter dem Bremspedal

Weil sich eine Bierflasche unter dem Bremspedal verklemmt hatte ist ein 43- jähriger gestern Abend mit seinem Auto in ein Müllhäuschen gekracht. Als die Polizei am Unfallort in Adelshofen im Landkreis Fürstenfeldbruck eingetroffen ist, fanden sie den betrunkenen Fahrer nach wie vor hinter dem Steuer sitzend. Ein Alkoholtest hat 1,6 Promille ergeben. Nach einer Linkskurve war er von der Fahrbahn abgekommen und konnte, wegen der Bierflasche unter seinem Bremspedal, nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto hat einen Totalschaden, der Fahrer ist unverletzt geblieben.