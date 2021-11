Die Lage in den bayerischen Krankenhäusern ist nicht nur wegen Corona so angespannt, sondern weil immer mehr Pflegekräfte ihren Job hinschmeißen, weil die Arbeitsbedingungen einfach zu belastend sind. Auch deswegen gehen die Azubis des LMU Klinikums München und der Klinik rechts der Isar heute in den Streik. Konkret fordern sie für sich nun unter anderem 100 Euro mehr im Monat.