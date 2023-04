Unordentliche Gärten Aktion in Ebersberg

Unordentliche Gärten sind der Hit! Das ist das Motto aktuell hier in Ebersberg. Auf verschiedenen Schildern wirbt der Bund Naturschutz für den unordentlichen Garten. Hintergrund ist, dass dadurch mehr Lebensraum für verschiedenste Insekten und auch Igel geschaffen wird. Wer seinen Garten auch in Zukunft mehr der Natur überlässt, aber nicht will, dass die Nachbarn denken, man drücke sich vor der Gartenarbeit, der kann sich auch ein entsprechendes Schild an den Zaun hängen. Erhältlich sind die Schilder gegen eine kleine Spende für die Kreisgruppe Ebersberg.

Telefon: 0809288871

E-Mail: bnkreis-ebersberg@t-online.de.