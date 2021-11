Je höher die Corona-Zahlen, desto kreativer werden die Impfangebote. So will heute Abend die ProSieben-Sendung „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ ein Zeichen fürs Impfen setzen. Während der Livesendung stehen vor dem Studio in Unterföhring im Landkreis München zwei Impfbusse. Anmelden kann man sich unter impfticket.de!