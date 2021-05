Nach Monaten in der Lockdown-Pause bieten die Malteser wieder Erste-Hilfe Kurse im Sportzentrum Unterföhring im Landkreis München an. Neben Abstand- und Maskenregeln gilt dabei auch eine Testpflicht vor dem Kurs. Der erste Kurs findet am Mittwoch statt – einen Link zur Anmeldung gibt’s hier.