Untergetauchter Ex-Wirecard-Chef Marsalek meldet sich bei Justiz

Nach drei Jahren Untertauchen gibt es ein überraschendes Lebenszeichen vom ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Über seinen Anwalt hat er sich per Brief beim Münchner Landgericht gemeldet. Laut der Wirtschaftswoche geht der weltweit gesuchte Österreicher nicht konkret auf die Betrugsvorwürfe gegen ihn ein. Er hat sich aber zum sogenannten Drittpartnergeschäft von Wirecard geäußert und zu verstehen gegeben, dass das wirklich existiert hat. Die Anklage geht bislang davon aus, dass das Scheingeschäfte waren. Außerdem heißt es aus Justizkreisen, dass Marsalek in dem Brief den Mitangeklagten und Kronzeugen Oliver B. belastet haben soll.