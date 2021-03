Unterschleißheim: Lions-Club will Künstler unterstützen

Es ist zumindest ein kleiner Lichtblick für die Künstler im Landkreis München. Seit einer gefühlten Ewigkeit fehlt ihnen die Möglichkeit aufzutreten und Geld zu verdienen. Der Lions-Club in Unterschleißheim möchte ihnen in dieser harten Zeit deshalb unter die Arme greifen. Alle freischaffenden Künstler, die derzeit kein festes Engagement und keine regelmäßigen Einkünfte haben können sich melden und bekommt dann eine Spende. Wie hoch die genau ist, hat der Lions Club aber nicht genau festgelegt. Wer in Unterschleißheim, Oberschleißheim oder Haimhausen wohnt und Unterstützung braucht, kann sich per E-Mail an p@lions-schleissheim.de oder über die Homepage beim Club melden. Einen Link dazu gibts hier.