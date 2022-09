Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht auf der A92 im Landkreis München. Laut Polizei ist heute Nacht bei Unterschleißheim ein Motorradfahrer gestürzt und von einem Lastwagen überrollt worden. Der Motorradfahrer ist noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Unfallhergang ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Die A92 war für mehrere Stunden gesperrt.