Unterschleißheim: Wieder Probleme im Ballhausforum

Mal wieder wurde im Ballhausforum in Unterschleißheim ein Baumangel festgestellt, und der hat es in sich. Wie jetzt dem Bauausschuss berichtet wurde, gibt es im Untergeschoss der Veranstaltungs- und Sportarena eine große Panne. Im dortigen Kraftraum wurde die Sprinkleranlage falsch herum montiert und würde im Fall der Fälle die Decke mit Wasser besprühen und im schlimmsten Fall so zum Einstürzen bringen. Der Fehler muss nun wie viele Weitere in den letzten Jahren auf Kosten der Stadt behoben werden.