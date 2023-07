Unwetter in Oberbayern: Vollalarm für die Feuerwehr und keine S-Bahnen

Ein schweres Unwetter ist in der Nacht über Oberbayern gezogen und hat die Rettungskräfte stundenlang beschäftigt. Auch jetzt laufen noch die letzten Einsätze. In ganz Oberbayern sind Bäume entwurzelt worden und Äste auf Straßen, parkende Autos und Bahnstrecken gestürzt. In München wurde wegen der vielen Notrufe Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr ausgelöst. Hier wurden zwei Menschen durch herabfallende Äste leicht verletzt. Bei Egling im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist ein Motorradfahrer durch den Sturm verunglückt und verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die S-Bahn München hat auch aktuell noch den S-Bahnverkehr komplett eingestellt.