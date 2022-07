Urlaub: In diesen Ländern ist Leitungswasser gefährlich

Zuhause zapft Ihr das Wasser gegen den Durst ganz unbedenklich aus dem Wasserhahn, im Urlaub solltet Ihr das in einigen Ländern besser sein lassen. Tatsächlich ist in fast 200 Reiseländern das Trinkwasser verunreinigt oder mit Keimen belastet – sogar bei uns in Europa. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind rund 80 % aller Reiseerkrankungen – wie heftige Übelkeit, Durchfall und Fieberschübe – auf verunreinigtes Trinkwasser zurückzuführen, weil es Spuren von tierischen und menschlichen Fäkalien enthält, oder Abwässer, natürliche chemische Verunreinigungen oder Pestizide aus der Landwirtschaft. Auch Typhus, Cholera oder Hepatitis A könnt Ihr Euch mit einem Schluck Wasser aus der Leitung einfangen. Damit Ihr Euren Urlaub auch richtig genießen könnt, und ihn am Strand statt im Bett oder im Krankenhaus verbringt, informiert Euch vor der Abreise oder im Urlaubsland vor Ort, bevor Ihr Euer Glas unter den Wasserhahn haltet.

In diesen Ländern solltet ihr besser kein Leitungswasser trinken:

Europa: Bulgarien, Kanarische Inseln, Zypern

Afrika: Ägypten, Ghana, Kamerun, Marokko, Namibia, Südafrika

Asien/Vorderasien: China, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam

Mexiko/Südamerika: Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Uruguay

In diesen Ländern könnt Ihr bedenkenlos aus dem Wasserhahn trinken:

Europa: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland ,Italien, Irland, Island, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn

Asien: Japan, Singapur

Australien / Neuseeland

USA/Kanada

Allerdings gibt es hier einen kleinen Wermutstropfen: In etlichen europäischen Ländern wie zum Beispiel Großbritannien, Italien, Griechenland, Polen, Portugal oder Spanien ist das Leitungswasser zwar grundsätzlich genießbar. Trotzdem gibt es in hier in Sachen Wasserqualität deutliche Unterschiede, weil zur Wasseraufbereitung Chlor verwendet wird. Falls Ihr schwanger seid, stillt oder einen empfindlichen Magen habt – auch dann besser das Wasser aus der Flasche genießen.