Urlaub ohne Quarantäne – hier könnt ihr an Pfingsten ohne Bedenken hin

Nur noch wenige Tage bis Pfingsten und immer noch herrscht große Unsicherheit: Wohin darf man reisen? In welche Länder kommt man problemlos rein? Und wo lässt es sich dann auch wieder ohne Quarantänepflicht zurückreisen? Die Situation kann sich zwar schnell wieder ändern aber wir haben den aktuellen Stand für euch. In unserer TOP FM Reiseliste findet ihr die Orte an denen ohne Quarantäne Urlaub gemacht werden kann.

Bayern

Übriges Deutschland

Mallorca und Balearen

Spanisches Festland

Malta

Dominikanische Republik

Turks- und Caicosinseln

Uganda

Kanarische Inseln

Sri Lanka

Griechenland