Saß er 13 Jahre unschuldig im Gefängnis? Heute soll das Urteil im sogenannten Badewannen-Mord fallen. Ein Mann wurde 2010 dafür verhaftet, eine Frau in Rottach-Egern am Tegernsee in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. Doch selbst die Staatsanwaltschaft zweifelt nun an der Schuld des Angeklagten und fordert Freispruch. Gutachter haben den Mann entlastet, es könnte ein Unfall gewesen sein. Um 10 Uhr soll das Münchner Landgericht das Urteil fällen.