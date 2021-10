Hier in Utting beginnt heute etwas, das ist selten am Ammersee. Es wird Wein gelesen. Bis zu viertausend Liter Sauvignon blanc und Riesling will der Uttinger Uli Ernst an seinen zwei Weinbergen pro Jahr ernten. Gelesen wird heute in Handarbeit. Und schnell muss es auch gehen, denn die Trauben sollen, um frisch zu bleiben, möglichst schnell nach Rheinhessen gebracht werden. Dort wird der Wein gekeltert und wird ab dem Frühjahr lokal in der Region verkauft.