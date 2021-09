Vaterstetten: 18-Jähriger aus Vaterstetten vertritt die deutsche Jugend bei der UN-Klimakonferenz

Die Erwartungen sind hoch an die UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow Ende Oktober. Die Welt will hier einen Weg aus der Klimakrise beschließen. Und diese Entscheidungen betreffen natürlich vor allem Menschen, die jetzt noch Kinder und Jugendliche sind. Deshalb entsendet jedes Teilnehmer-Land Jugend-Delegierte nach Glasgow. Und einer der beiden deutschen Delegierten ist der 18-jährige Joshua Steib aus Vaterstetten. Vielleicht auch dank seiner Debattier-Fähigkeiten hat sich Steib gegen fast 8600 andere Bewerber aus ganz Deutschland durchgesetzt. Los geht’s für Joshua Steib sogar schon morgen. Da ist eine Vorbereitungskonferenz in Mailand.