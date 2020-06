Vaterstetten: 19-Jähriger vermisst

Wo steckt Leon aus Vaterstetten im Landkreis Ebersberg? Der 19-Jährige ist seit Montagvormittag vermisst, nachdem er das Haus seiner Eltern verlassen hatte. Er sollte eigentlich nur zum Pestalozzi-Gymnasium in München fahren und dort seine Abiturprüfung schreiben. An der Schule kam er aber nicht an. Laut Polizei hatten die Eltern im Zimmer von Leon einen Brief gefunden und daraufhin die Beamten verständigt. Eine große Suchaktion hatte gestern keinen Erfolg. Der 19-Jährige könnte laut Angaben der Familie auch mit einem Zug nach Eschenlohe gefahren sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Leon kann wie folgt beschreiben werden:

Ca. 170 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, keine Brille, kein Bart.

Bekleidet ist Leon mit einer blauen Jacke, einer dunklen Jeanshose und dunklen Sneakers.

Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des vermissten Schülers erbittet die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer 08121/99170.