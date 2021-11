Passanten in Vaterstetten bemerkten gestern Abend um etwa 18 Uhr eine 3m hohe Flamme an einem Stromaggregat im Philipp-Maas-Weg. Daraufhin fiel der Strom im mehreren Haushalten in Vaterstetten aus und sowohl Feuerwehr als auch Polizei sperrten die Straße ab. Das Aggregat wurde vom Stromversorger EON vom Netz genommen und das Notstromaggregat wurde stattdessen zugeschalten, so dass die Haushalte nach und nach wieder mit Strom versorgt wurden.