Ein missglücktes Chemie-Experiment hat am Gymnasium in Vaterstetten im Landkreis Ebersberg für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der kam allerdings deutlich verzögert: In dem Mülleimer im Chemiesaal hatte es offenbar schon seit Freitag gekokelt, erst am Sonntag hat dann die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Polizei ermittelt jetzt die genaue Zusammensetzung der Chemikalien.