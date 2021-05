Das wird ein mutmaßlicher Seriendieb in Vaterstetten wohl nicht bedacht haben – er soll einen Mähroboter geklaut haben. Die Polizei konnte den allerdings per GPS-Signal orten und fand in der Wohnung des Mannes noch zahlreiche weitere Gegenstände. Unter anderem einen grün-schwarzen Cityroller, eine Poolpumpe und einen Handrasenmäher. Wer etwas davon vermisst, soll sich bei der Polizei in Poing melden.