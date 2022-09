Vaterstetten: Komparsen für Tatort-Dreh gesucht

Künftige Hollywood-Stars aufgepasst! Wer schon immer mal in einem echten Tatort mitspielen wollte, hat hier in Vaterstetten jetzt die Chance dazu. Ab Ende September wird hier der Münchner Tatort gedreht und es fehlen noch Komparsen und Laiendarsteller. Für größere und kleinere Szenen werden Personen zwischen 18 und 50 Jahren gesucht. Um jederzeit einsatzbereit zu sein, ist es wichtig, dass man in der Umgebung von Vaterstetten wohnt. Interessierte können sich mit Name, Alter, Größe und zwei Fotos (ein Portrait und ein Ganzkörperbild) per Mail bei Elisa Mussa bewerben: tatort.koeniginnen.komparserie@gmail.com