Der Landkreis Ebersberg hat die Digitalisierung an Vaterstettener Schulen weiter unterstützt. Noch kurz vor Weihnachten hat das Landratsamt 30 Notebooks an das Humboldt-Gymnasium und weitere 67 an die Realschule gegeben. Schülerinnen und Schüler, die zuhause keine Notebooks haben, sollen die sich für den Digitalunterricht ausleihen können. Man müsse dafür sorgen, dass Corona keine Bildungschancen verbaue, so Landrat Niedergesäß.