Vaterstetten: Maibaum-To-Go Aktion am Reitsbergerhof

Am Samstag wäre es eigentlich wieder soweit – mit Blasmusik, Bier und Tracht würde in Vaterstetten der Maibaum aufgestellt werden. Corona lässt das ja leider nicht zu. Der Reitsbergerhof hat sich trotzdem eine tolle Aktion für klein und groß einfallen lassen. Und zwar kann man sich kleine Holztafeln im Laden abholen und die zuhause bemalen. Bis Donnerstag hat man Zeit die Tafeln wieder zum Hof zurückzubringen – der hängt sie an seiner Veranstaltungshalle auf und dann wird abgestimmt. Die sechs schönsten Tafeln kommen an einen kleinen Maibaum, der am Samstag tatsächlich aufgestellt wird – nur leider ohne Publikum, dafür aber Live im Internet. Die übrigen Tafeln bleiben am Hallentor des Reitsbergerhofs als Ausstellung für die Besucher hängen.