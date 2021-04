Vaterstetten: Online-Konzerte in außergewöhnlichen Orten

Faszinierende Musik, faszinierende Künstler und faszinierende Orte – unter diesem startet in Vaterstetten eine neue Konzertreihe. Um die Künstler in der Corona-Pandemie zu unterstützen hat Kulturreferentin Mitterer mehrere Livestream-Konzerte organisiert – dabei stehen aber nicht nur die Bands im Fokus, sondern auch die Orte. Den Anfang machen am Sonntagabend Sunny Howard und Ingrid Westermaier, die im alten Hallenbad in Baldham auftreten. Die beiden Musikerinnen vereinen Welt- und Kammermusik mit Gitarre und Geige – einen Link zum kostenlosen Konzert findet Ihr hier.