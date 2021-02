Vaterstetten: Schnuppern im Musikgarten

Es darf getanzt und gesungen werden – und das schon im ganz frühen Kindesalter. Dafür ist der Musikgarten der Nachbarschaftshilfe in Vaterstetten da. Und wer den neu kennenlernen will hat da jetzt wieder eine Möglichkeit zu. Denn die NBH bietet einen Online-Schnupperkurs an, um kleinen Kindern den Spaß an der Musik näherzubringen. Wer mitmachen mag kann sich ganz einfach im Internet anmelden – der Kurs findet kommende Woche Dienstag statt und ist kostenlos. Einen Link zur Anmeldung findet Ihr hier.