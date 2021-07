Wieso nicht einfach selber machen? Das hat sich der Baubetriebshof hier in Vaterstetten gedacht. Denn zahlreiche Bürger hatten nach einem Aufruf Sitzbänke gespendet – doch die Lieferzeiten dafür haben dem Baubetriebshofleiter Jansen nicht gepasst. Also hat er einfach ein eigenes Modell entwickelt. Das ist simpel gehalten mit zwei Edelstahlstangen und Planken aus Lärchenholz – damit ist es aber auch sehr nachhaltig. Zehn der Bänke stehen bereits in der Gemeinde – weitere sollen folgen.