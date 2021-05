Vaterstetten: Tafel bittet um Spenden

Spenden, wer kann – die Nachbarschaftshilfe in Vaterstetten bittet um Hilfe und Lebensmittelspenden. Denn die Regale im Tafelladen sind leer und die Nachfrage ist groß. Bis auf einige Pakete Nudeln und Kekse sind die Vorräte alle aufgebraucht. Es fehlt aktuell an haltbaren Lebensmitteln jeder Art wie Konserven, Reis, Mehl oder auch Marmeladen und Nudelsoßen. Jede Spende wird dankend angenommen.Wer spenden will, kann sich mit der Nachbarschaftshilfe in Verbindung setzen: Tel. 08106-3684-73 oder E-Mail an tafel@deinenachbarschaftshilfe.de. Auf der Homepage der Nachbarschaftshilfe ist eine Tafel-Wunschliste einsehbar, die stetig aktualisiert wird. Den Link dazu findet Ihr hier.