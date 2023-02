Verbesserungen bei Bus und Tram

Der Bus 51 bekommt einen einheitlichen Linienweg in Moosach. Die

Linie fährt zwischen den Haltestellen Nederlinger Straße (West) und

Bunzlauer Platz über Skagerrakstraße, die neue Haltestelle

Warschauer Staße und Baubergerstraße. Die Haltestellen

Netzerstraße in Rich tung Moosach sowie Schragenhofstraße in

Richtung Laim entfallen.