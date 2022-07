Großeinsatz der Polizei in Gauting im Landkreis Starnberg. Grund war ein verdächtiges Päckchen, das auf einem Geldautomaten in der Hypovereinsbank lag. Deshalb wurde gestern Sprengstoffalarm ausgelöst. Die ganze Aufregung war aber umsonst. In dem Päckchen waren nur zwei Bücher, eingewickelt in Geschenkpapier. Jetzt werden die Überwachungskameras ausgewertet.