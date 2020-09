Es geht wieder los. TOP FM präsentiert: Den "Verein der frühen Vögel". Wir belohnen Frühaufsteher jeden Morgen mit einem Digitalradio!

Wir wissen: Viele von euch müssen morgens ganz früh raus. Und weil beim Aufstehen gilt: "Geteiltes Leid ist halbes Leid" gibt es bei den Pürzers am Morgen den "Verein der frühen Vögel".

Ab dem 14.9.2020 suchen wir wieder jeden Morgen um kurz nach sechs Uhr ein neues Vereinsmitglied. Meldet euch an und wenn ihr euren Namen im Radio hört, habt ihr sechs Minuten Zeit, bei uns im Studio (kostenlos unter 08000 1064 1064) anzurufen - und schon gibt es für euch ein schickes Digitalradio von Technisat (UVP 99,00 Euro).

DAB+ Digitalradio

Wireless Charging zum Aufladen von Smartphones

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Dort hört ihr TOP FM auf dem Kanal 11C in kristallklarer Qualität und dank Weckfunktion könnt Ihr so mir den Pürzers am Morgen gut gelaunt aufstehen.