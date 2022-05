Verfolgungsjagd mit einem Minderjährigen am Steuer

200.000 Euro Sachschaden und vier verletzte Personen. Das ist das Resultat einer Verfolgungsjagd, die sich ein 15-Jähriger mit der Polizei geliefert hat. Als ihn die Beamten in der Nacht auf Sonntag in Moosburg im Landkreis Freising in seinem BMW kontrollieren wollten, hat der 15-Jährige versucht, mit dem Auto zu fliehen. Bei der Verfolgungsjagd ist er mit mehrere geparkten Autos kollidiert und ist schließlich zusammen mit dem Polizeiauto in eine Betonmauer gekracht. Der 15-jährige , sein 17-jähriger Beifahrer und einer der Polizisten erlitten leichte Verletzungen, eine Beamtin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.