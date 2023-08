Verfolgungsjagd: Münchner Polizei stellt Uhrendiebe

Schon zweimal haben in den letzten Wochen in München dreiste Uhrendiebe zugeschlagen. Abgesehen hatten sie es vor allem auf teure Luxusuhren. Jetzt hat die Polizei eine Bande in einer spektakulären Verfolgungsjagd gestellt: Die Diebe sind auf der Flucht vor den Beamten durch die Münchner Altstadt gerast und haben dabei Diebesgut aus dem Fenster geworfen. Erst als sie von einem Polizeiwagen gerammt wurden, haben sie angehalten. Zwei Italiener wurden festgenommen, ein dritter konnte fliehen. Die Ermittler hoffen jetzt auf DNA-Spuren im Fluchtwagen.