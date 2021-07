Das LechStadtFestival in Landsberg geht in die Verlängerung. Am Samstag wird Kabarettist Maxi Schafroth auf dem Schlüsselanger am Sportplatz auftreten. Und zum Abschluss gibt es am Sonntag dann ein Konzert von der Spider Murphy Gang. Tickets könnt Ihr hier kaufen:

Tickets für Maxi Schafroth

Tickets für Spider Murphy Gang