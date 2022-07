Der Immobilienkonzern Vonovia dreht seinen Mietern ab August die Heizung runter, auch tausende Münchner sind dann betroffen. Wie der Konzern mitgeteilt hat, wird in vielen Häusern nachts zwischen 23:00 und 06:00 Uhr die Heizung auf 17 Grad runtergedreht. Betroffen sind alle Mieter, deren Wohnungen per Gas Zentralheizungen geheizt werden. Grund für die Einsparungen ist der extreme Preisanstieg beim Gas, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine.