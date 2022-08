Vermisster Schwimmer im Starnberger See tot geborgen

Vier Tage lang haben Spezialtaucher und Sonarboote am Starnberger See gesucht, jetzt haben die Einsatzkräfte traurige Gewissheit. Der vermisste 32-jährige Schwimmer ist tot. Er wurde heute von Spezialtauchern aus etwa 25 Metern Tiefe geborgen. Der Münchner war am Sonntagnachmittag beim Schwimmen mitten auf dem See von einem Motorboot überfahren worden und untergegangen. Seitdem wurde nach ihm gesucht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob der Motorbootfahrer etwas falsch gemacht hat, dazu ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.