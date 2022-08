Die verzweifelte Suche nach dem vermissten Tobias (25) aus Eching hat ein tragisches Ende genommen. Nach vier Tagen erfolgloser Suche wurde der leblose Körper des jungen Mannes im Echinger See gefunden. Schwimmer hatten ihn gestern Abend an der Oberfläche treibend gefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Tobias war am vergangenen Freitag nach der Brass Wiesn in Eching verschwunden. Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus.