In Restaurants oder Bars in München bekommen demnächst nur noch vollständig Geimpfte und Genesene Zutritt. Das hat Münchens Oberbürgermeister Reiter heute angekündigt. Ab kommender Woche soll in der Münchner Gastro die 2G-Regel gelten – und zwar drinnen und draußen. Eine Ausnahme soll es für die 12 bis 18-Jährigen geben. Für sie soll 3Gplus gelten – als Übergangsregel bis Ende des Jahres.