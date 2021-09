Sechs Wochen hatten die Schüler in Oberbayern nun Pause – morgen geht dann die Schule wieder los. Damit die Kinder und Jugendliche auch sicher in die Schule kommen, wird die Polizei nun gerade am Anfang die Schulwege überwachen. Außerdem soll in den ersten Wochen auch die Gurt- und Kindersicherungspflicht verstärkt kontrolliert werden. Für Verkehrsteilnehmer heißt es ab morgen wieder besonders aufpassen – vor allem rund um Schulen und Kindergärten.