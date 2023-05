Versuchter Einbruch in Münchner Wettbüro

Maskiert mit Baseballschläger und Schlagring bewaffnet. Zwei noch unbekannte Täter haben am Freitag ein Wettbüro in München überfallen. Der Mitarbeiter konnte sich aber sofort mit einem spitzen Gegenstand verteidigen und die Räuber in die Flucht schlagen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Täter 1: Männlich, ca. 18-21 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlanke Gestalt, blonde Haare, heller Hauttyp; bekleidet mit schwarzer Jacke, langer schwarzer Hose, schwarze Kapuze über den Kopf und teilmaskiert mit dunkler Mund-/Nasenbedeckung, schwarze Handschuhe; er war mit einem Schlagring bewaffnet.

Täter 2: Männlich, ca. 19-23 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, südeuropäische Erscheinung, dunklere Hautfarbe; bekleidet mit schwarzer Jacke, langer schwarzer Hose, schwarze Kapuze über dem Kopf, schwarze Mund-/Nasenbedeckung; er war mit einem metallenem Baseballschläger bewaffnet.

Zeugen können sich bei der Münchner Polizei unter der 089/2910-0 melden.