Messerangriff in einem Biergarten in Grafing bei München. Laut der Polizei hatte ein 66- jähriger einen 49- jährigen im Streit mit einem Messer im Gesicht verletzt. Andere Gäste des Biergartens haben den Angreifer dann so lange festgehalten, bis die Polizei kam. Der 49- jährige wurde mit mehreren Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Weil der 66- jährige gezielt versucht hat, seinen Gegner im Gesicht mit dem Messer zu verletzen, ermittelt die Polizei jetzt wegen versuchter Tötung.