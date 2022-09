VHS Gilching sucht deinen Song für die Demokratie

Die Volkshochschule hier in Gilching sucht Nachwuchsmusiker. Am 1. Oktober findet nämlich die Lange Nacht der Demokratie statt und die VHS bietet an diesem Tag deshalb einen ganz besonderen Workshop an: Zusammen mit dem Münchner Liedermacher Ralph Leonhardt können Kinder und Jugendliche ihren eigenen Song für die Demokratie schreiben. Auch das Lieblingsinstrument darf man natürlich mitbringen. Der Workshop ist kostenlos, die Plätze sind aber begrenzt. Anmelden könnt ihr euch noch bis Montag 26. September unter vhs@vhs-gilching.de.