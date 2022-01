Video-Mitfahrt zur Eröffnung der Freisinger Westtangente

Schlappe fünfzig Jahre wurde geplant, am Montag ist es endlich so weit: Gegen 16 Uhr werden die letzten Absperrungen abgebaut und die neue Westtangente wird für den Verkehr freigegeben. Und die Stadt Freising ist stolz auf das Projekt: Nicht nur sorgt die neue Strecke für Verkehrsentlastungen in der Innenstadt. Auf der sogenannten “Kreisstraße 44 neu” gibt es auch den ersten Tunnel der Domstadt. Und damit sich Autofahrer schon mal angemessen auf die neue Route vorbereiten können, gibt es jetzt eine Video-Mitfahrt online.