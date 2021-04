Viel Arbeit im Olympiapark

Hier im Olympiapark ist es still. Seit einem Jahr keine Konzerte in der Halle oder im Stadion. Aber trotzdem sind die Mitarbeiter fleißig am Arbeiten. Wie der technische Leiter nun mitteilte, geben er und sein Team seit einem Jahr richtig gas. In der Olympiahalle gibt es jetzt zum Beispiel hochmoderne LED-Tafeln, um die Halle stehen digitale Stelen, die Bezüge der Stühle wurden gewechselt und die Arbeit geht nicht aus. Die Toilettenanlagen werden bald saniert und vielleicht auch die Flutlichtanlage im Stadion. Aber am liebsten wäre es dem Team, wenn es wieder jede Menge Stress hätte mit zahlreichen Veranstaltungen, die hier stattfinden.